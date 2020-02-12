Büyükşehir, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Afet müdahale planı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurmak için harekete geçti. 17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli'nin afete hazır bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla kurulacak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet ve acil durumlarda merkez üstü olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulması için AFAD Kocaeli Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'yu Vali Yardımcısı Mustafa Balaban ve AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul karşıladı. AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'ya AFAD hizmet binası hakkında bilgi verdi.

Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Köseköy Ataevler Mevkiinde bulunan AFAD İl Müdürlüğü binasının yanına kurulacak. Türkiye Afet müdahale planı kapsamında kurulacak olan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet ve acil durumlarda ilin yöneticilerinin toplanarak afet ve acil durumu koordine edecekleri bir merkez olarak tasarlanacak. Toplamda bin 200 m2 olacak bina içerisinde 255 m2'lik operasyon merkezi oluşturulacak.

Afet ve acil durumlarda il yöneticilerinin oluşturacağı heyet, Bu operasyon merkezinden Müdahale uygulamalarını takip edip, afet ve acil durum yönetim merkezleri arasındaki koordinasyonu sağlayabilecek. Afet durumunda insani yardım ve müdahale faaliyetleri operasyon merkezinden yönetilecek. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin içerisinde ayrıca 26 hizmet grubu için çalışma alanı oluşturulacak. Merkezi içerisinde Basın odası, toplantı salonu, dinlenme odaları, mescit ve bu mekânları besleyecek teknik hacim ve ıslak hacimler oluşturulacak.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Şehrimiz deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bunu 1999 yılında gördük. Kocaeli 17 Ağustos 1999 yılında büyük bir deprem yaşadı. O yıllarda deprem konusunda bilinçli değildik. Artık güçlü bir Devlet var ve son yaşadığımız depremlerde ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Afete hazır olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda şehrimize Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurmak için çalışmalara başladık” açıklamasında bulundu.