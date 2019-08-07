Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması

Kocaeli'de bulunan TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınacağı konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Derince 91. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisine katıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı danışma meclisinde, son günlerde TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınması gündemiyle ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “TÜPRAŞ konusunu, gündeme düşer düşmez hemen Maliye Bakanlığımız ile temasa geçtim. Gereken görüşmeleri yaptım. Pazartesi günü TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü ile de temasa geçtim onlarla da gereken diyaloğu gerçekleştirdik. Kendilerinin genel müdürlüğü İstanbul'a taşıma konusunda geçmişten gelen üç yıllık bir çalışmalarının olduğunu söylediler. Ancak vergi merkezini değiştirmede bir kararlarının olmadığını söylediler” dedi.

Konuşmasında bu konunun hassasiyetini TÜPRAŞ'ın yetkililerine ifade ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu durumu ciddiyetle takip edeceğimizi ifade ettik. Bu konuda hassas olmalarını talep ettik. Umarım böyle bir hata yapıp vergi merkezini değiştirme eğilimi içinde olmazlar. Ama şunu bilin içiniz rahat olsun. Maliye Bakanlığının resen vergi dairesinin nerede olacağını yani verginin nereye yatacağını belirleme hakkı var. Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.