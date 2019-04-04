Büyükşehir Belediyesi'nde Tahir Büyükakın dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gerçekleşen devir teslim töreniyle başkanlık koltuğuna oturdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını aldıktan sonra Belediye binasına gelerek İbrahim Karaosmanoğlu'ndan görevi devraldı. Mazbatasını alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın'ı ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nu Büyükşehir yöneticileri ve personeli karşıladı. Düzenlenen törende eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu “Kocaeli'nin güzel insanlarına güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum” derken, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise “Nereden geldiğimizi, kimlerle yol yürüdüğümüzü, varlık sebebimizin memleketimize ve bu millete hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmadan Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Katılım çok yoğun oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen devir teslim törenine eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu, yeni başkan Doç Dr. Tahir Büyükakın'ın ile birlikte AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak, Genel Sekreter yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili, daire başkanları, şube müdürleri ve Büyükşehir çalışanları katıldı.

Önce mazbata sonra devir teslim töreni

15 yıllık İbrahim Karaosmanoğlu döneminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını almak üzere AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'ndan Kocaeli Adliyesi'ne kadar kalabalık bir grupla birlikte yürüdü. Büyükakın, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Yusuf Coşkun'dan aldı. İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleşen mazbata törenine Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı. Daha sonra beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi binasına geçen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, gerçekleşen devir teslim töreninde başkanlık koltuğuna oturdu.

“Gönül rahatlığıyla görevimi teslim ediyorum”

Törende ilk konuşmayı yapan eski başkan Karaosmanoğlu, “Çok mutluyum. 15 yıl kesintisiz Kocaeli'mizin güzel insanlarına güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Güzel işler yaptığımızın resmini de seçimlerde gördük. Göreve geldiğimizden bu yana kentimize hizmet etmeyi dert edindik. Çalıştık, çabaladık elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Gözümüz arkada değil. Beraber yürüdüğümüz, beraber gönül verdiğimiz yeni başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a gönül rahatlığıyla ve huzur içinde görevi teslim ediyorum. Allah yüzünü kara çıkarmasın, başarılarına başarı katsın İnşallah” ifadelerini kullandı.

“Nereden geldiğimizi ve yol arkadaşlarımızı unutmayacağız”

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ilk olarak tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Biz gücümüzü önce milletimizden, daha sonra teşkilatlarımızdan alıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Bizler büyük bir başarı yakaladık ve şüphesiz bu başarılarından da birçok faktörü var. Ama en güçlü faktör şüphesiz arkamızdaki teşkilatımız ve halkımızın bize göstermiş olduğu teveccühüdür. Nereden geldiğimizi, kimlerle yol yürüdüğümüzü, varlık sebebimizin memleketimize ve bu millete hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmadan Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Bunda sonra hayatımı bu kente adadım”

Bundan sonra hayatını kente adadığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Belki çoluğumuzdan çocuğumuzdan, ailemizden, yakın dostlarımızdan fedakârlık edeceğiz ama tüm vaktimizi 7 gün 24 saat bu şehrin daha güzel bir şehir olması için çalışacağız. Şehrimizi dünya çapında tanınmış ve herkesin imrenerek burada yaşamak isteyeceği bir şehir olmasını istiyorum ve bunun için var gücümle çalışacağım. Bu şehirde yaşayan her kişinin mutluluğu ve huzuru benim için çok büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Gri kenti yeşile dönüştüren bir başkan oldu”

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yıl başkan olarak görev yapmış İbrahim Karaosmanoğlu'ndan da bahseden Başkan Büyükakın, “15 yıl içinde kentimize çok büyük hizmetler yaptı. 12 yılına ben şahidim, gri kenti yeşil bir kente dönüştürdü. Etrafımızdaki tüm illerden kentimizdeki doğal güzellikleri görmeye geliyorlar. Bu yapılan büyük projeler için Başkan Karaosmanoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim” diye konuştu. “Tek gayemiz bu kentin daha güzel ve huzurlu olması” diyerek konuşmasının sürdüren Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Önceliğimiz milletimizin mutluluğudur Onları mutlu edelim ki dualarını alalım onların güzel duaları bizleri de kesinlikle mutlu edecektir. Konuşmamı da şu dua ile bitirmek istiyorum; ‘Rabbim, kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır” diye konuştu.

Veda etti, belediye otobüsüne bindi

Devir teslim töreninin ardından eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu tüm çalışanlara el sallayarak veda etikten sonra eşi Behiye Karaosmanoğlu ile birlikte 630 hat numaralı Yuvacık otobüsü ile Büyükşehir Hizmet Binası'ndan ayrıldı. İbrahim Karaosmanoğlu'nu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile eşi Figen Büyükakın ve 15 yıl boyunca bir arada çalışan personelleri yolcu etti.