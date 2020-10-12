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Büyükşehir çalışanları ilk kez sahneye çıkacak

Şehir Tiyatrosu, planladığı Kılıçarslan oyunu için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve projenin içinde yer almak isteyen gönüllüleri seçmeye başladı.


İskender Pala'nın yazdığı ve Aydın Sigalı'nın yöneteceği, Kılıçarslan adlı oyun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları büyük bir projeye hazırlanıyor. Tarihte yer almış kahramanların hak ettikleri değerleri, tiyatro sanatı yoluyla vurgulamak ve bunu genç nesillere aktarmak için yola çıkan Şehir Tiyatrosu, bir ilke imza atıyor. Şehir Tiyatrosu, oyunun aksiyon sahnelerinde yer vermek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve projenin içinde yer almak isteyen gönüllüleri seçmeye başladı.


Ayrıca ülke çapındaki tasarımcılarında görev aldığı bu projeye, pandemi sürecinin gerektirdiği tedbirleri de alarak büyük bir titizlikle hazırlanan Şehir Tiyatroları, Aralık ayı içerisinde sahnelemeyi planladığı Kılıçarslan oyunuyla, milli değerlerimize ve günümüzün sorunlarıyla bu tarihsel sürecin nasıl bir benzerlik taşıdığına dikkat çekmeyi hedefliyor.

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