Büyükşehir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev spor kompleksinde çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalarda, spor salonunun çelik konstrüksiyon imalatları atölye ortamında yapılıyor. Havuz kısmında ise zemin kat kolon ve perde imalatları yapılıyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek.

Çalışmalar kapsamında Karamürsel, İzmit'te Gölcük ve Başiskele ilçelerine giden toplu taşıma araçlarının kullandığı ve D-100 karayoluna alternatif olan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerine araç trafiğini daha akıcı hale getirmek için cep duraklar inşa ediliyor. İlki Halkevi durağına inşa edilen cep duraklardan ikincisi de Mimar Sinan Üst Geçidi'nin yanındaki durağa inşa ediliyor. İnşa edilen yeni cep durağının boyu 100 metre, genişliği ise 7 buçuk metre olacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda kazı yapılırken, durağın aydınlatması için altyapı çalışması gerçekleştirildi. Altyapı çalışmaları kapsamında mevcut hatların yerleri değiştirildi. Altyapı çalışmasından sonra dolgu malzemesi serilerek, asfalt öncesi zemin düzleme işleri yapılacak.

Büyükşehir ekipleri son olarak köy yollarının kenarlarında uzanarak araçların görüş acısını kapatan ot ve ağaçlarda budama çalışması yaptı. Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması ile Nüzhetiye ve Ferhadiye köylerinin yollarının kenarlarında bulunan otları temizledi. Yapılan çalışma ile ana yolları kullanana araçların görüş açısını kapatan otlar biçilerek araçların görüş acısı sağlanırken yol çizgilerinin görünürlüğü arttırıldı. Çalışmalarda ayrıca ağaçların yola uzanan dallarının da budaması yapıldı.