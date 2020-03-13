Büyükşehir camileri dezenfekte ediyor

Türkiye'de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için önlemler almaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan camilerdeki dezenfeksiyon işlemleri 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla Büyükşehir Belediyesi ekipleri koruyucu kıyafetleri giyerek, motorlu sırt atomizörü ve el ULV'leri ile uygulamayı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi camilerin dezenfekte çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirdi.