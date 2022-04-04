Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi amacıyla "2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde, 2600 çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, ilkbahar dönemi için 2600 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanıyor. Çiftçiler, il genelinde 15 farklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ön teslim tutanakları ile ürünlerini teslim almaya başladı. Dağıtım, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

"Bu destek çiftçilerimize can suyu oldu"

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk, çiftçilerin gübre ve tohum desteğine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Öztürk, "Bu bizim için, çiftçilerimiz için çok kıymetli bir destek. Aynı zamanda üretimi de teşvik edici olduğundan, verilen desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu destek çiftçilerimiz için ciddi anlamda bir can suyu oldu. Özellikle yüzde 50 hibe destekli olması üretimi teşvik ediyor. Böylece, daha fazla yeri ekmelerini sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, özellikle tarıma ve çiftçilere verdiği desteklerle Türkiye'ye örnek oluyor. Bu da çiftçilerimizi heyecanlandırıyor, daha çok tarım arazisini ekme arzusu doğuruyor. Hem şehrimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor" dedi.