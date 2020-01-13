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Büyükşehir Çocuk Korosu'nun konserine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korusu’nun düzenlediği konsere sanatseverle yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korusu'nun düzenlediği konsere sanatseverle yoğun ilgi gösterdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda konser düzenlendi. Selçuk Eker şefliğinde gerçekleşen konserde, TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türkülerden oluşan repertuvar sanatseverlere sunuldu. 7-13 yaş aralığındaki 35 çocuktan oluşan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, birbirinden güzel şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazandı.


Konsere gelen vatandaşlar, türküler söyleyen çocukları keyifle dinledi. Konser sonunda koro şefi Eker'e Konservatuvar Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından çiçek takdim edildi.

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