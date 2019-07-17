Büyükşehir ekipleri yoğun yağmurda önlemlerini arttırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkisini hissettiren sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı görev başında. Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesinden 16, Zabıta Daire Başkanlığından 15 ve İSU Genel Müdürlüğünden 9 ekiple sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 16 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale eti. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Sağanak yağmur boyunca ve sonrasında sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere anında müdahale etti.