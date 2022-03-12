Büyükşehir ekiplerinden yoğun kar mesaisi

Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile birlikte sahaya inen büyükşehir belediyesi ekipleri, 12 ilçede çalışmalarını yürütüyor. Araç ve yaya trafiğinin olduğu cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma içerisine giren ekipler, vatandaşların rahat ve huzurlu bir kış dönemi geçirmesini sağlıyor. Sabahın ilk saatlerinde kent merkezinde yaya yoğunluğu yaşanan caddelerde tuzlama ve kar küremesi çalışmaları gerçekleştiren karla mücadele ekipleri, yaya kaldırımlarını da yayalar için güvenli hale geliyor. Bir yandan onlarca iş makinesiyle köy yollarında ve ilçelerin bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bir yanda da buzlanma ihtimaline karşı tüm kentteki yaya üst geçitlerinde solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yollarda ve eğimi yüksek caddelerde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, iş makinalarıyla önce kardan temizlenen yollara ardından solüsyon döküyor.