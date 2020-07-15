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Büyükşehir Gebze'de spor salonu çalışmalarına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de içinde yarı olimpik havuz da bulunan spor salonu yapım çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de içinde yarı olimpik havuz da bulunan spor salonu yapım çalışmalarına başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan bir spor kompleksi inşa ediyor. Mahalle okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksinin dış cephesi tamamlandı.Spor salonunun kullanım alanı bin 590 metrekareyi kapsarken kompleksin 3 ayrı salonu bulunuyor. Salonların içerisinde; eskrim, atıcılık, okçuluk, güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates gibi sporlar için alternatif alanlar bulunuyor. Tesiste çocuk havuzu da bulunurken tesisin dışında 100 araçlık otopark da oluşturulacak.

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