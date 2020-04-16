Büyükşehir Gebze'de vektörle de mücadele ediyor

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda vektör mücadele ekipleri, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapıyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele edilen bu günlerde ekipler sağlık çalışanlarını korumak için de ilaçlama yaptı. Bölgede yer alan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi, ekipler tarafından ilaçlandı. Sağlık çalışanlarının kaldığı Gebze Muallimköy KYK yurdunun fosseptik ve etrafındaki su birikintileri de ilaçlanıyor. Ayrıca Gebze Bilişim Vadisi etrafındaki dere yatakları ve tarım arazileri ile bahçelerdeki bidonlar ilaçlandı. Ekipler, evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu su kaplarının sivrisineklerin üremesini sağladığını vatandaşlara ifade ederek yarıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor.