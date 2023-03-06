Büyükşehir, Hatay'da ağır hasarlı 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne'de ağır hasarlı 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Deprem felaketinin ardından Hatay Defne'de çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Teknik personel, iş makinesi ve kamyon desteği verilen çalışmalar AFAD tarafından yönlendirilirken, 15 kamu kurumuyla koordineli şekilde işler yürütülüyor. 19 Şubat'tan bu yana ekipler 80 kamyon ve 30 iş makinesi ile ağır hasarlı 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler toplamda 3 bin 900 kamyon dolusu enkazı depolama sahasına nakletti.