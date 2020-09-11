Büyükşehir İstasyon Camii için kolları sıvadı

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de yer alan İstasyon Camii için tadilat ve onarım çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve ilçelerdeki mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda birçok yatırımı hayata geçirmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe İstasyon Cami için de kolları sıvayan Büyükşehir, caminin cephe tadilatı ve çatı kaplaması yapım işine başladı. Kubbe çatı sökümüne başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, cephe prekast boya öncesi astar uygulaması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki eski yapıların restorasyonlarını yaparken kullanılmaz hale gelen eski yapıların yerine kullanışlı yeni binalar inşa ediyor. Büyükşehir, son olarak Kartepe ilçesinde yer alan İstasyon Camii için kolları sıvadı.