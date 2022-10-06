Büyükşehir itfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), vatandaşların yangın, afet ve benzeri acil durumlara karşı hazırlıklı olması için eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede KOBİTEM eğitmenleri, Maya Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Minik öğrencilere hem itfaiyecilik mesleği tanıtımı yapıldı, hem de acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Yangın durumunda doğru hareket tarzı, acil tahliye durumlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de hizmet veren ulaşım araçlarının şoförlerine yönelik eğitimler de devam ediyor. Bu çerçevede şoförlere, acil durum ve yangın eğitimleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından veriliyor. Şoförlere yangın ve acil durumlarda seyir esnasında güvenlik, ulaşım vasıtalarının acil durumlarda tahliyesi ve yangınlara müdahale konularında bilgiler aktarılıyor.

Körfez ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine de acil durum eğitimleri verildi. Yanma ve yangın ile acil durumlarda doğru hareket tarzı konularında bilgiler aktarılırken taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı ile ilgili teorik bilgiler aktarıldı, ayrıca uygulamalı söndürme çalışmaları da yapıldı.