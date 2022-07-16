Büyükşehir itfaiyesinden Yalkim OSB itfaiyesine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Yalova'da bulunan Yalkim Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi personeline mesleki eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yalova'da kurulu bulunan Yalkim Organize Sanayi Bölgesi'nin itfaiye personeline mesleki eğitim verdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimler, 2 gün sürdü. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Eğitim Merkezi Tesislerinde gerçekleştirildi. “Yangına Müdahale ve Önleme Teknikleri” konulu eğitimde konuk itfaiyecilere yanma ve yangın, yangın davranışı, duman oluşumu ve riskleri, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel korunma ekipmanı, yangına müdahale malzemeleri gibi birçok konuda teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimin pratik bölümünde ise eğitim merkezindeki simülatörler kullanılarak akaryakıt ve gaz yangınları ile mücadele, kapalı alan yangınlarında yaklaşım ve müdahale metotları, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri ile farklı yangın senaryolarına müdahale konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.