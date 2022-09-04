Büyükşehir, Kandıra'da üstyapı çalışmasına 26 bin 610 ton asfalt kullanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da yapılacak üstyapı çalışmalarına 26 bin 610 ton asfalt kullanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'da yapılacak üstyapı çalışmalarına 26 bin 610 ton asfalt kullanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri zamanla deforme olan bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Selimköy-Ömerli arası yolla başlanan üstyapı çalışmalarına Ferizli-Köseli, Bollu Kalıncak ile Bozburun-Kanatlar arasındaki yolların asfaltlanması ile devam eden ekipler, Sarığazi-Kaynarca arası yol da asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Üstyapı çalışmalarına devam eden ekipler, Hatipler-Ağva, Tatarahmet, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi yollarını asfaltlayacak. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi çerçevesinde 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin tonda bakım ve onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak.