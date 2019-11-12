Büyükşehir kent merkezindeki mobilya sayısını arttırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde ürettiği “Mutlu Şehir Kocaeli” sloganlı modern şehir mobilyalarının sayısı arttırılıyor.

Kendi bünyesinde modern şehir mobilyaları üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ürettiği saksılı bankları vatandaşların hizmetine sunuyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen “Mutlu Şehir Kocaeli” sloganlı modern şehir mobilyalarının sayısını arttırılıyor. Büyükşehir atölyelerinde üretilen modern şehir mobilyaları ile hem tasarruf sağlanıyor hem de cadde ve sosyal alanlar daha güzel bir çehreye kavuşuyor.

Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen 17 bank Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli İmam Hatip Lisesi önü ve İzmit kent meydanına yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi üretimi olan banklara 40 adet carex, 8 adet smartgat mazı, 4 adet top mazı, 3 adet sprial servi, 3 tane konik ladin, 3 tane ponpon ağaçı, 2 adet pitos porum ve 2 tane ters ardıç dikildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen modern şehir mobilyaları il genelinde vatandaşların hizmetine sunulmaya devam edilecek.