Büyükşehir Konservatuvara başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına girmek isteyenlere yönelik yapılacak olan yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 19 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak başvurular sonrası yetenek sınavı yapılacak ve sınav sonucu başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında eğitim almaya hak kazanacak. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavı için başvurular 4 Eylül'e kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Başvuru için Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'ne bir vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurmak gerekiyor

Öte yandan bale ve hat bölümleri için 4 yıl, çocuk resim ve dini musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, devamsızlık hakkının yüzde 30'unu geçen öğrencinin kaydı siliniyor.