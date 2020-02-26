Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı. Oda Orkestrası seçmeleri Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, trompet, trombon, vurmalı çalgılar alanlarından 11-50 yaş aralığındaki adaylar katıldı. Jüri tarafından belirlenen bir müzik metni çalması istenen adaylar değerlendirmeye alınarak belirlendi. 45 kişinin katıldığı seçmelerde 21 kişi, Oda Orkestrası'na seçildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmelerini kazananlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet üzerinden açıklandı.

Koro şefi Engin Şen, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından Gökhan Ulutandan oluşan jüri üyeleri, yaptıkları değerlendirme ile Oda Orkestrası'na seçilecek kişileri belirledi. 45 kişinin girdiği seçmelerden 21 kişi seçilerek Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası'na katılmaya hak kazandı. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası, Engin Şen'in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.