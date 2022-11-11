Büyükşehir meclisinde ekmek tartışması

oturumu yapıldı. Mecliste CHP grubu, halk ekmek fabrikası kurulmasını, ekmeğin 2 TL'ye satılmasını ve aradaki farkın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması için önerge verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önergeyi gündeme almadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 126 madde görüşüldü. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, halk ekmek üretimi için fabrika kurulması ve ucuz ekmek satılması için önerge verdi.

Önergeyi kabul etmeyen Başkan Büyükakın, “Yoksul olan insanlar varsa, bunların tespiti yapılarak, zaten destekleniyor. Belediye bütçesinden ekmek verilmesi ve aradaki farkın belediyenin ödemesi hususu söz konusu değildir. Yoksulluk yardımı olarak şahıslara yardım edebilirsiniz ama fırıncılara ödeme yapamazsınız. Fırın yapmak yerine halk ekmek uygulamasını fırıncıların organizasyonuyla yapmayı doğru bulduk. Muhtemelen, 'Biz Halk Ekmek fabrikası kuralım diye önerge verdik, büyükşehir reddetti' demek için böyle yapıyorsunuz. Bu sebeple böyle bir önergeyi gündeme almayı düşünmüyor ve gerek görmüyorum" dedi.

"Niyet okuyorsunuz"

Başkan Büyükakın'a 'Çok iyi niyet okuyorsunuz' diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup başkanvekili Engin Taşdemir, “Vatandaş olarak verdiğimiz önergeleri siz niyet okuyarak farklı bir niyetle değerlendiriyorsunuz. Yoksulluk sınırını da geçtik. Birçok asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızdan gelen talepleri, burada iletmek noktasında görevimizi yapıyoruz. Ekmeğin önümüzdeki süreçte 7 TL'ye çıkması da gündemde Ekmeğe ucuz ulaşım noktasında bir talep varken, burada farklı bir siyasi çıkarım yapmak çok doğru değildir. Biz öneride bulunuyoruz, bunu yapıp yapmamak bütçesi 23 katrilyon olan büyükşehirin başındaki kişi olarak sizin takdiriniz. Bunu önermek de bizim görevimiz" diye konuştu.

Taşdemir'e cevap veren Başkan Büyükakın, “Konuyu farklı bir noktaya getirmiyorum, anladığımı söylüyorum. Benim yaklaşımımda bir sıkıntı yok. İşinize gelince ortak nokta diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyeniz geçtiğimiz günlerde var olan fırını çalıştıramadı. Ben niyet okumuyorum. Sosyal medyanızdan, 'Biz böyle önerge verdik, önerge ret edildi. Halkın sesine kulak verilmedi' diye paylaşım yapıyorsunuz. Ekmek fabrikası yapılması yerine fakir olanlara gelir desteği ile yardım edelim” ifadelerini kullandı.

Halk ekmeğin yetersiz olduğu söyleyen Engin Taşdemir, "Halk ekmeğin yaygınlaştırılması gerekiyor. Size de bu konuda şikayet geliyor mu?" sorusunu sordu. Başkan Büyükakın ise, "Halk ekmeğin yaygınlaştırılmasını kabul ediyorum. Belediyenin harcayacağı yerler kanunen belirli. Fırıncılık, lokantacılık yapmak istemiyoruz, böyle özel sektörü öldürürüz ve hep birlikte fakirleşiriz. Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz. Gerekirse fırın da yaparız ama fırın yapacak şartlar henüz oluşmadı. Yaygın bir ihtiyaç olmadığı için önergeye girmeye gerek yok. Var olan sistemi iyileştirmek lazım. Zaman zaman halk ekmeğin uzak olduğu konusunda şikayetler alıyoruz ama yaygın değil" dedi.

Tartışmaya dahil olan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "İstanbul'da 5 TL'lik ekmeği 3 TL'ye satılabiliyor, insanlar buna talep ediyorsa burada bir sıkıntı var. En temel madde için insanlar kuyruğa giriyorsa bunu oturup konuşmak lazım. Ekmeğin 5 liraya olduğu yerde 2 lira farkını konuşuyorsak herkes şapkasını önüne alması lazım" diye konuştu.

"Siz zaten bunları konuşturtmak için gündeme getirdiniz" diyen Başkan Büyükakın, “Halkın gerçeği ile ilgili siz belediye olarak ne yaptınız. Siz niye yapmadınız. Yönettiğiniz bütün belediyeleri batırdınız. Bu kentte kim kime ne yazdırıyor biz biliriz. Bugün yine gazetelerde Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak yazıp duruyorlar. Yazan da yazdıran da buradan. Türkiye'nin en borçlu belediyesi diyorlar. Biliyorlar ama bilerek böyle yapıyorlar. Borçlu belediyeyiz evet ama hazineye. Başka hiçbir yere bir borcumuz yok" şeklinde konuştu.

"Kentin bütün eserlerini CHP belediyeler kazandırdı"

Kente bir çok eser kazandırdıklarını söyleyen Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ise “Bu kentin bütün eserlerini defalarca söyledim. Kentin bütün eserlerini CHP belediyeler kazandırdı. Bunu AK Partili arkadaşlar da kabul ediyor. Kürsüye çıkar yapılan bütün projeleri açıklarım, sizin belediye başkanlarınız bir tane bile anlatamaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak meclis oturumu sona erdi.