Büyükşehir otobüsleri kışa hazır

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de 89 hatta toplu taşıma hizmeti veren 336 otobüsü kış koşullarına hazırladı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, otobüslerin kış lastikleri montajına başladı. Plaj yolu garajında bulunan lastik bakım onarım atölyesinde araçların yaz lastikleri teker teker değiştirilerek araçlar kış şartlarına hazırlandı. Araçları kışa hazırlayan bakım onarım atölyesindeki mekanikerler, araçların antifiriz kontrolü, akü temizliği, hava, yağ ve yağ filtresi değişimi, kalorifer ve klima bakımları, disk balata değişimi, iç ve dış yüzeysel kontrollerini yapıyor. Ayrıca araçların genel kontrolleri de iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Araçların zorlu kış koşullarında yaşayabileceği arıza durumlarında hazırda bekletilen acil durum aracıyla, otobüslerin arıza yaşadığı konumuna ulaşım sağlayarak müdahale edilecek. Gerçekleşen bu mevsim değişikliğinde vatandaşların konforlu, rahat ve tam vaktinde ulaşım sağlayabilmeleri için UlaşımPark çalışanları teyakkuzda bekleyerek yolculara hizmet sağlayacak.