Büyükşehir personeli afetlere karşı bilgilendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlükleri'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası depreme hazırlık yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlükleri ortaklaşa ve senaryolu bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta personelin bilinçli ve eğitimli davranışı dikkat çekti. Tatbikat öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen tarafından, Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı yapılarak, tatbikatın senaryosu anlatıldı.

Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen bilgilendirmede ilk olarak depremin ilk anında yapılması gerekenlerle ilgili personele hayat kurtaran bilgiler aktararak, “Alan küçültürken, bir yerden de destek alın. Zira sarsıntı sizi bulunduğunuz yerden savurabilir. Hayat üçgeni oluşturmaya gayret edin. Enkaz altında kalmanız durumunda bu yapacaklarınız, ekipler size ulaşana kadar hayatınızı kurtaracaktır. Deprem bitince ise etrafınızdakileri ile iletişime geçin ve hızlıca binayı tahliye edin” dedi.

Bilgilendirmenin son aşamasında ise deprem tatbikatının senaryosu belirlendi. Ardından her iki şube müdürlüğünün personelleri görev yerlerine dönerek binalarında çalan deprem sirenini beklemeye başladı. Sirenlerin çalması ile birlikte personel kendilerine anlatılan şekilde alan küçülterek sarsıntının bitmesini bekledi. “Sarsıntı bitti” komutu ile de her iki şube müdürlük binalarından tahliye işlemi başladı. Senaryo gereği deprem sırasında yaralanan ya da şok geçiren personel deprem sonrası görev alacak olan personel yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Depremin yanı sıra personele yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Olası bir yangına nasıl müdahale edilir, yangın anında yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilerin verildiği eğitimde yangın tüpleri ile uygulamalı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi.