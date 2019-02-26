Büyükşehir personelinden Kızılay'a kan bağışı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli, Kızılay'dan gelen talep üzerine kan bağışında bulundu.

Kan bağışları genel olarak ülke çapında soğuk kış aylarında azalıyor. Bu kapsamda kan stoklarının arttırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi. Etkinlik kapsamında ana hizmet binasında, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından Kızılay'a kan bağışı yapıldı. Meclis Salonu önünde başlayan etkinliğe Büyükşehir Belediyesi personelleri kan bağışlarıyla büyük destek verdi. Etkinlikte ayrıca kök hücre bağışları da yapıldı.