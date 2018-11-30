Büyükşehir personeline ‘Dijital Okur Yazarlık' eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler Dijital Okur Yazarlık eğitimi ile devam etti. Belediye Meclis Salonu'nda gazeteci-yazar Ersin Çelik tarafından verilen eğitime katılan belediye personeli; bilgisayar, güvenli internet kullanımı ve dijital okuryazarlık gibi konularda eğitim gördü.

Dijital medya okuryazarlığının günümüzde özellikle büyüme çağındaki çocuklara kazandırılması gereken bir yetenek olduğunu belirten Ersin Çelik, çocuğun bilgi ve eğlence arasındaki tercihi yaparken aile başta olmak üzere öğretmenlere de önemli görev düştüğünü hatırlattı. Çelik, '' İletişim araçları ve imkanlarıyla çevrildiğimiz bu dijital çağda medya araçlarından alınan mesajların sorgulanması ve analiz edilmesi gereklidir. Anne, babanın medya ile kurduğu ilişki bu açıdan çocuğa model oluşturuyor. Çocuk, onlardan gördüğü alışkanlıklarla kendi medya izleme alışkanlıklarını şekillendiriyor'' dedi.

Dijital okuryazarlık akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerilerini ifade eder. Dijital Okuryazarlık internet üzerinde aktif olarak araştırma yapmayı ve internetin faydalarını sonuna kadar kullanabilmeyi amaçlar. Farklı teknolojilerin bilinmesi ve bu teknolojileri doğru kullanabilme becerisine sahip olunmasını ve dijital ortamda doğru bilgiye ulaşma, doğru bilgiyi üretme ve paylaşabilme bilincinde olunması sağlar.