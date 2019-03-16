Büyükşehir personeline protokol eğitimi verildi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan eğitim İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğünde görev yapmış olan Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından gerçekleştirilen eğitimde, nezaket kurallarının yanı sıra iş yerinde hitap kuralları, karşılama, oturuş ve uğurlama kuralları, iş yerinde telefon görüşmeleri için nezaket kuralları, iş yerinde sosyal ilişkiler gibi konulara değinildi.