Büyükşehir personeline temel ilk yardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kaza, yangın ve muhtemel doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personele yönelik ilk yardım eğitimleri verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle belediye personeline ilk yardım eğitimleri verildi. Yıl boyunca devam edecek olan eğitimler çerçevesinde ilk yardımın temel kavramları, dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma gibi birçok konu işlendi. Eğitimlerle ilk yardım ile ilgili beceri kazanılması hem de ilk yardım bilincinin artırılması hedefleniyor.