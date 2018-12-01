Büyükşehir Personeline “Yatırım ve Performans İzleme Sistemi” eğitimi

Daire Başkanlıklarının yıl bazında taahhüt ettikleri yatırım ve hizmetlerin, mali ve fiziki uygulanabilirliğinin takip edildiği “Yatırım-Performans İzleme Sistemi” hakkında Büyükşehir Belediyesinin ilgili personellerine eğitim verdi. Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis Salonu'nda verilen eğitime, dairelerin kurumsal gelişim temsilcilerinden oluşan 25 personel katıldı.

Bilgilendirme ve eğitim programında Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam, performans yönetim sisteminin işleyişinde ve yönetiminde, etkin rol oynayan kurumsal gelişim temsilcileriyle birlikte yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eğitimde, ayrıca Yatırım-Performans İzleme Sistemi'nde yatırımların ve performans göstergelerinin veri girişlerinin nasıl yapılacağı örneklerle anlatıldı. Daire temsilcilerinin sorularının ve taleplerinin dinlenmesinden sonra eğitim sona erdi.