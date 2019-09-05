Büyükşehir Spor Okulları'nda yaz sezonu sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı eğitim veren Yaz Spor Okulları sezonu sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 06-14 yaş grubu için düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulu, binlerce öğrenciye spor fırsatı sundu. Alanında uzman antrenörler nezaretinde eğitim alan çocuklar küçük yaşlardan itibaren ilgi duydukları spor alanlarında eğitildi. Okulların kapanmasıyla başlayan ve binlerce öğrencinin katıldığı yaz spor okullarında Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme gibi spor dallarında öğrencilere eğitim verildi.

Tatili oldukça eğlenceli şekilde geçiren öğrenciler aynı zamanda spor faaliyetleriyle de önemli çalışmalara imza attı. Kocaeli'nin dört bir yanında yaz aylarında 25 tesiste gerçekleştirilen ve 8 bin 175 öğrencinin katıldığı ücretsiz Spor Okulları yaz sezonun sona ermesi ile birlikte Kış Ücretsiz Spor Okulları sezonu başlayacak. Hafta içi ve hafta sonu ilk ve ortaokul yaş grubu çocuklar atletizmden yüzmeye, jimnastikten masa tenisine alanında uzman 50 antrenörün katıldığı eğitimlerde öğrenciler, 10 branşta spor eğitimini ücretsiz olarak gerçekleştirildi.