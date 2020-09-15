Büyükşehir tenis tutkunlarını buluşturdu

Sosyal belediyecilik anlamında çok sayıda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetleri de aksatmıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kort tenisi severleri düzenlediği turnuvayla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen kort tenisi turnuvası, Sanayi Mahallesi Tenis Kortu sahasında gerçekleşti. Kocaeli ve çevre illerden tenis severlerin hünerlerini gösterdiği turnuvada müsabakalar dostluk çerçevesinde yapıldı. Turnuva boyunca korona virüs kurallarına büyük önem verildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat eden katılımcılar, turnuva sayesinde streslerini de atmış oldu. Özellikle pandemi nedeniyle sosyal faaliyetlerin kısıtlanması ve sportif turnuvaların yapılamaması, turnuvanın olumlu etkisini daha da artırdı. kort tenisinin de tamamen temassız ve mesafeli bir spor olması pandemi kurallarını da ihlal etmedi. Turnuvayı organize kısmıyla ilgilenenlerden Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Oruç, kort tenisi sahasını kendilerine açtığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Gerçekten çok mutluyuz, farklı illerden gelen arkadaşlarımız bile var. Böyle bir teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediyesine götürdüğümüz de bizi kırmayarak tüm imkanları seferber etti. Bizler de tüm sağlık kurallarına uyarak burada kaliteli bir spor yapıyoruz” dedi.