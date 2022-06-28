Büyükşehir THM Korosu'ndan türkü ziyafeti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu'nun "Bin Nefes Bin Yürek Türküler" konserinde vatandaşlar unutulmaz bir türkü gecesi yaşadı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, iki bölümden oluştu. Koro konserinin ilk bölümünde doğudan batıya uzanan bir türkü yelpazesinde Anadolu'nun birbirinden güzel türkülerini seslendirdi. İkinci bölümünde ise koristlerin solo performanslarına yer verildi. Koro ve solo performansların başarısı alkışlarla karşılandı. Konserin sonunda koro, Diyarbakır ve Bitlis yöresine ait üç güzel halay ile final yaptı. Türkülere alkışlarıyla eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman ayağa kalkarak halay çekti. Konserin sonunda THM Koro Şefi Nuray Polat Gündoğan'a teşekkür çiçeği takdim edildi.