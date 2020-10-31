İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir, yağmura karşı tedbirini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur ve fırtınanın olumsuz sonuçlara yol açmaması için, 52 ekiple sahada hazır bulunuyor.


Kocaeli'de akşam saatlerinde bastıran yağmura karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde gerekli önemleri aldı. Şiddetli yağışa karşı 735 personel ile tüm kentte görev başında olan Büyükşehir, olumsuzlukların yaşanmaması için ekipleri belirli noktalarda konuşlandırdı. Vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesi'nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı'ndan 20 ve İSU Genel Müdürlüğü'nden 12 ekip sahada yer alıyor. Kocaeli genelinde 12 ilçede birçok noktada görev yapan ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması için hızlı bir şekilde su taşkınlarına, tıkanma ihtimali olan mazgallara ve su birikintilerine müdahale ediyor.


Ekipler olası ağaç devrilme vakalarına da anında müdahale edildiğini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında 735 personelle teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.