BÜyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Yeni konut alanlarından biri olan İzmit Gündoğdu'da çalışmalarını yoğunlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bucak Sokak'taki çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak.

Kent genelinde yoğun bir mesai harcayarak üstyapı çalışmalarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde karşılıyor. Bu kapsamda İzmit'in yoğun yerleşim alanlarının başında gelen Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak'ta çalışmalar yoğun tempoyla sürüyor.

Yeni konut alanlarının yapıldığı Gündoğdu'da yoğun faaliyet gösteren Büyükşehir, vatandaşlara rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için çalışıyor. Bucak Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 560 metrelik yol yeni çehresine kavuşturulacak. Yenişehir Mahallesi'ne ve şehir merkezine daha hızlı ulaşım imkanı sağlayacak olan yol tamamlandığında bölge sakinlerinin talepleri yerine getirilmiş olunacak.