Büyükşehir yöneticilerine ‘E-Belediye' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine "E-Belediye Bilgi Sistemi Eğitimi” verildi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülmekte olan ‘E-Belediye Bilgi Sistemi' kapsamında sunulan yerel yönetim modüllerinin, belediyelerin kullanımına entegre edilmesi sürecinde planlanan "e-Belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol, Hasan Aydınlık, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Eğitimi İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy ve Bilişim Uzmanı Engin Ordu tarafından verildi.

Eğitim öncesi kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, “Büyükşehir Belediyesi olarak Dijitalleşen dünyada geri kalmıyoruz. Her şeyin Dijital çağa uygun olduğu dönemde bizde Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi bu sistemlere uygun hale getirdik. Coğrafi bilgi sistemi ve imzalarım elektronik ortama taşındı. Gelişen ülke şartlarında vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenilir bir hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Eğitimde, belediyede ki işleyişin tek bir altyapıda toplandığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy, “Belediye hizmetlerinin tekbir altyapıda, standart ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için EBYS sitemizi hazırladık. 10 belediyemizde de bu sistem pilot bölge olarak kullanıldı. Bugün gelinen noktada 12 büyükşehir belediyesi bu sistemi kullanıyor” diye konuştu. .