Büyükşehir zabıtasından anlamlı hizmet

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için aralıksız bir şekilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı bir hareket gerçekleştirdi. Kocaeli genelinde kendi sorumluluk sahasında devriye görevini yapan Büyükşehir İhtisas Zabıta ekipleri, iş yerlerinde aslı bulunan yırttık ve solan bayrakları kaldırarak yerine yenisini hediye ediyor. Tüm yurt geneli kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Büyükşehir Zabıta ekiplerinden anlamlı bir hareket geldi. İl genelinde kendi sorumluluk alanlarında devreye görevini icra eden İhtisas Zabıta ekipleri, iş yerlerinin vitrin ve önlerinde bulunan eskiyen Türk Bayrakları konusunda uyarıyor. Ekipler uyarı sonrasında esnaf ile birlikte yenisini asıyor.

Anlamlı hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin duyarlılığından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.