Büyükşehir'de kurum içi eğitimler online ortamda sürdürülüyor

Korona virüse karşı birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde evinden çalışan personelinden daha etkin bir şekilde yararlanmak için “Uzaktan Çalışanların Yönetilmesi” konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Müdür ve şef düzeyindeki 204 yöneticinin katıldığı eğitim online olarak gerçekleştirildi. Eğitmen Angela Teresi tarafından verilen eğitimde, değişen çalışma düzeni ile yöneticilerin nelere dikkat etmesi ve kriz anlarında hangi yönetsel yetkinliklerin öne çıkması gerekeceği konusunda bilgilendirmede bulundu. Eğitimde ayrıca dünyada yeni çalışma metodu, sanal ve uzaktan erişimde bilgi güvenliği, sürecin çalışanlara getirdiği zorluklar, hem çalışanların hem de yöneticilerin moral ve motivasyonlarının nasıl yüksek tutulabileceği konularına yer verildi.

Salgın sürecinde personele yönelik eğitimlerin online devam edeceğini belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Dünyada hızla yayılan ve çalışma hayatımızı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını yeni bir çalışma süreci başlattı. Personelimizin bir kısmı çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Bu çalışma sürecinde personelimizin eğitimlerine ara vermiyoruz. Salgın süresince eğitimlerimiz online yapılıyor. Bu salgın döneminde sürece uyum sağlayan personelin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.