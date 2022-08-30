Büyükşehirden 108 caddede düzenleme

Köyleri cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvayan büyükşehir, ulaşım yatırımlarının önemli bir bölümünü kırsala ayırdı. Karamürsel Kent Meydanı ve Köprülü Kavşağı'nı inşa eden ekipler, transit geçişi sağlayarak güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladı. 6 yaya üst geçidini hizmete açan büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için asansör ve yürüyen merdiven inşa etti. Son iki yılda 219 yolcu otobüsünü hizmete alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni hatlar oluşturarak ulaşım ağını genişletti. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulumunu gerçekleştiren büyükşehir, emniyet genel müdürlüğü işbirliği ile trafik akışını kontrol ederek kazaların büyük ölçüde önüne geçti.