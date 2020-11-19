Büyükşehir'den 11 Milyonluk yakacak yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı. Kocaeli'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 15 bin aileye 11 milyon 250 bin TL yakacak yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne yardım için başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Uzman personeller tarafından yapılan sosyal incelemeler sonrasında talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü belirleniyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ekonomik yetersizlik nedeni ile ısınma ihtiyacını karşılayamayan her aileye 750 TL yakacak yardımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin soğuk kış günlerindeki desteği sayesinde 15 bin aileye toplamda 11 milyon 250 bin TL yakacak yardımı yapıldı. Paralar Cuma gününe kadar 41 Kart'a yatırılacak.