Büyükşehirden çayır sineği ile ilgili açıklama

Çayır sineklerinin sivrisineklerle hiçbir akrabalıklarının olmadığının belirtildiği açıklamada, hastalık taşımadıkları ve vatandaşların rahatsızlık duymalarına gerek olmadığı vurgulandı.

Biçimsel olarak sivrisineklere benzeyen çayır sinekleri, vatandaşlar tarafından hastalık taşıyıcı olduğu zannedilerek tedirginliğe sebep olabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapılarak, vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi.

Çayır sineklerinin, ilkbahar ve yaz aylarında genellikle akarsu kenarlarındaki çayırlıklar ve fundalıklar ile ormanlar gibi nemli ve gölgeli yerlerde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, "Sokucu iğneleri olmadığından kesinlikle sokamaz ve kan ememezler. Dere kıyıları, bostanlar, sebze bahçeleri gibi sık bitki örtüsüyle kaplı sulak yerlerde yaşadıkları için bostan sineği ya da dere sineği adıyla anılan bu sinekler sivrisineklere çok benzer. Çayır sineklerinin gövdeleri ve bacakları sivrisineklerinki gibi ince ve uzundur. Türlerden çoğunda da gene sivrisineklerinkini andıran bir çift uzun ve saydam kanat bulunur. Oysa bütün benzerliklerine karşın bostan sinekleri ile sivrisinekler arasında yakın bir akrabalık ilişkisi yoktur. Yaklaşık 5.000 türü olan bu sinekler, karasinek, sivrisinek gibi bütün sinekleri içeren çiftkanatlılar (Diptera) takımı içinde sivrisineklerden ayrı bir familya oluşturur" denildi.

Bostan sineklerinin sivrisinekler gibi hastalık taşımadığını ifade edilen açıklamada, "Bununla birlikte bu türlerin dişisi yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır ve yumurtadan çıkan larvalar toprağın içine yerleşerek bitki kökleriyle beslenir. Böylece bostanlara, sebze bahçelerine, hatta bazen ekinlere büyük zarar verirler" ifadeleri kullanıldı.