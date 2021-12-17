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Büyükşehirden çiftçilere bin 500 ton gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik uyguladığı destek programı kapsamında üreticilere bin 500 ton gübre teslim etmeye başlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli kompoze gübre desteğinde bulunuyor. Yürütülen proje kapsamında çiftçilere, yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı ile meyve üretiminde kullanılmak üzere bin 500 ton gübre desteği sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Büyükşehir, çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek ve modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla üreticilere meyve bahçesi yapım malzemesi desteği de sağladı. Geçen kasım ayında üreticilere yem bitkisi tohumu ekiminde kullanılmak üzere yüzde 50 hibeli bin 600 ton kompoze taban gübresi de verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağladı.

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