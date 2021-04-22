Büyükşehir'den çiftçilere sertifika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve tarım firmaları tarafından, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılarak gelecek nesillere daha sağlıklı toprak bırakılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Gebze ilçesi Pimtaş HGT Konferans salonunda çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi. Bilgi sunumunu gerçekleştiren Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan, iyi tarım uygulamalarının, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediğini anlattı. Turan, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği ifade etti.

Toprak analizi, toprak yapısına ve bitkilere göre uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımının önemini vurgulayan Turan, “Uygulanan gübrenin çeşidi, alanı, markası, içeriği, tarihi ve miktarı gibi bilgiler mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadelenin ‘Entegre Mücadele Teknik Talimatları' doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler, mekanik ve biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemlerin uygulanması, son çare olarak kimyasal mücadelenin yapılmasını gerekir” dedi.

Program sonunda eğitime katılan çiftçilere sertifikaları verildi.