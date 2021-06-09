Büyükşehir'den çiftçiye akaryakıt desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçinin yüzünü güldürecek haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başkan Büyükakın, Kocaeli il sınırlarında Ziraat Odası üyesi, bitkisel üretim veya hayvancılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere 3 ay boyunca ayda 50 litre akaryakıt desteğinde bulunulacağını açıkladı. Destekten faydalanmak için tek şart ise son 6 ay içerisinde yapılan tarımsal faaliyeti belgelemek.