Büyükşehir'den Derince Belediyesi personeline ‘153' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı “153 Çağrı Merkezi”, 12 ilçe belediyesiyle koordineli çalışıyor. Bu doğrultuda ilçe belediyelerinden gelen eğitim talepleri karşılıksız bırakılmıyor. Bu kapsamda Derince Belediyesi çözüm masası personeline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'nde eğitim verildi. 153 Çağrı Merkezi binasında gerçekleştirilen eğitim iki oturum şeklinde yapıldı. Derince Belediyesi Çözüm Masası birimi personeline telefonda etkili iletişim ve halkla ilişkiler konularında eğitim verildi. Eğitime Derince Belediyesi Çözüm Masası personelinin yanı sıra zabıta memurları da katıldı. Katılımcılara 153'ün işleyişi hakkında da bilgi verildi.