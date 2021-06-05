Büyükşehirden 'ekoturizm' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte ekoturizme yönelik algı ve tutumun gelişmesi, yaygınlaşması ve turizm altyapısını geliştirme çalışmaları kapsamında 'ekoturizm girişimciliği' eğitimi düzenledi.

Çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan ekoturizmle ilgili çevrimiçi gerçekleştirilen eğitimlere, 100'ü aşkın ekoturizm girişimcisi ve adayı katıldı.

Kocaeli'nin farklı ilçelerinden katılan ekoturizm tesisi işletmecileri ve girişimci adayları; ekoturizm le ilgili başlıklarda konunun uzmanları tarafından birçok konuda eğitimler aldı. Lavanta bahçesi, karavan kampı, ekoçiftlik, restoran, ekoturizm tesisi gibi alanlarda girişimci olmak isteyen katılımcılar bu alanlarda nereden başlayacakları, nasıl yatırım yapacakları, resmi işler, nasıl markalaşacakları devlet teşvikleri gibi konularında uzman eğitmenlerden sorularına cevap aldı.

Sürdürülebilir turizm, turizm-ekoloji ilişkisi, eko turizmin tanımı, amaç ve ilkeleri, eko turizm faaliyetlerinin içeriği, yöresel ürünler geliştirme, satış ve pazarlama, tarım teşvikleri, küçük işletme girişimciliği gibi başlıklarda eğitimin içeriğinde yer aldı.

En iyi uygulama örneklerine Ormanya gösterildi

Eğitime, dünyada ve Türkiye'de ekoturizm alanında en iyi uygulama örneklerinden uzman konuklar katılarak, saha deneyimlerini ve sürdürülebilirlik konusundaki tecrübelerini aktardı. Ormanya'da en iyi uygulama örnekleri arasında katılımcılara anlatıldı.