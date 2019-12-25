Büyükşehir'den engelli bireylere E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2019 E-KPSS kurslarında eğitim gören engelli bireylere tercih danışmanlık hizmeti verdi. E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti alan Muhammed Enes Keşküş, haftanın iki günü kursa geldiğini ve 2018 yılında gerçekleşen olan E-KPSS sınavı için danışmanlık hizmeti aldığını belirtti. Yapılan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keşküş, “Benim yaptığım sıralama belki olmayacaktı, buradan aldığım destek bütün hayatımı değiştirebilir. Ayrıca kursların ücretsiz olması çok güzel. Dışarıda dershanelere gitsek çok pahalı olurdu ve bize kitap, kırtasiye desteği sağlanmazdı. Belediyemizin kurslarında ise ücretsiz eğitim alıyoruz ve bize kırtasiye desteği veriliyor” dedi.