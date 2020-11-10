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Büyükşehir'den filyasyon ekibine 20 araçlık destek

Kocaeli filyason ekibi, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 11 binek araç ve 9 minibüsü korona virüsle mücadelede kullanacak.


Korona virüs tehlikesinin minimum düzeyde zararla atlatılabilmesi için Kocaeli'de de başta sağlık personeli olmak üzere tüm ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yaptığı çalışmalara ek olarak filyasyon ekibine 20 araçla destek sağladı. Hastaların taşınması ve takibi için kullanılacak olan araçlar Kocaeli Valiliği'ne teslim edildi. Filyason ekibi halihazırda kullandığı araçlara ek olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 11 binek araç ve 9 minibüsü korona virüsle mücadelede kullanacak.

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