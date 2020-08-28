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Büyükşehir'den Giresun'a yardım eli

Sel felaketinin yaşandığı Giresun’a vidanjör ve iki personelle yardıma giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'a vidanjör ve iki personelle yardıma giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerde sadece komşu illere değil tüm afet bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağışların ardından sel ve heyelan felaketinden en çok etkilenen bölge olan Dereli ilçesine de İSU Genel Müdürlüğü destek ekiplerini yolladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 1 vidanjör ve 2 personel ile bölgeye ulaşan İSU ekipleri çalışmalara katıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dayanışmanın öneminden bahsederek, “Giresun'da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için biz de bölgeye ekip desteği sağladık. İnşallah kısa zamanda gösterilen dayanışma ile birlikte felaketin izleri ortadan kalkacak. Ben bu vesileyle tekrar sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

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