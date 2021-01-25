Büyükşehirden hastalara özel diyet menüsü

Proje kapsamında şartları uyan vatandaşlara günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle bireysel olarak kişilerin sağlık durumları göz önünde bulundurularak aileye kişi başı yemek gönderiliyor. Yemekler, diyetisyen gözetiminde yapılıyor. Diyet menüsü uygun görülen hastalara göre hazırlanan yemek listesine göre yemeklerin takibi kontrol ediliyor. Vatandaşların sağlık sorunları göz önünde bulundurularak oluşturulan menüler özellikle diyabet ve tansiyon hastalarına yönelik periyodik olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli tarafından vatandaşın evine gidilerek, kan tahlili ve tansiyon ölçümü takibi gerçekleştiriliyor.

Başvurular Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce alınıyor. Gelen başvurular doğrultusunda uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olduğu belirlenerek 'Gönül Kazan' projesine dahil ediliyor.