Büyükşehirden hava kirliliğine karşı kömür denetimi

Soğuk kış aylarında özellikle kırsal kesimlerde ve şehrin bazı bölgelerinde kömür ile ısınma artıyor. Şehrin havasının kirlenmemesi ve vatandaşların sağlığı için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kömür satış noktalarına denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde Katı Yakıt Satıcısı Belgesi olmadığı tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatılıyor. Tüm bunlarla birlikte işyerlerinden teknik personel tarafından numuneler alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmiş yeterlilik belgesi bulunan laboratuvarlarda analizler yaptırılıyor. Yapılan analizlerde Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen sınır değerlere uygun olmayan kömürlerin satışı durdurularak, piyasadan toplatılması sağlanıyor ve bu kömürlerin ısınma amaçlı kullanmasının önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde il genelinde kömür satışı yapan 161 işyerine denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 işyerinin Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Bu işyerleri hakkında yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu.