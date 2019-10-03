Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşların yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Geçtiğimiz senelerde fazlasıyla beğenilen ve aile bütçesine katkıda bulunan kırtasiye yardımı bu sene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla yüzde 50 arttırıldı. Arttırılan yardım ücreti öğrencileri sevindirirken aileleri de mutlu etti.

İhtiyaç sahipleri için başlatılan kırtasiye yardımından vatandaşların yararlanabilmeleri için öğrencilerin okullarından alacakları öğrenci belgesi, fakirlik belgesi, kimlik fotokopisi ve SGK dökümü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çözüm Masasına başvurmaları gerekiyor.